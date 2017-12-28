Порошенко заявил о намерении обменивать россиян на осужденных в РФ украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что арестованные граждане РФ будут возвращены домой только в обмен на осужденных в России украинцев.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой», — цитирует Порошенко «Страна.ua».

Так украинский лидер прокомментировал обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Ранее глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что сторонник «антимайдана» россиянин Евгений Мефедов, проходящий по делу о событиях в Одессе в 2014 году, который в среду так и не был освобожден, вновь будет доставлен в СИЗО. По ее словам, остальных граждан России, кому изменяли меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей.

Эксперты отметили, что среди 75 ополченцев, переданных ДНР и ЛНР, были только граждане Украины, что говорит о гражданской войне в стране. Однако Порошенко ушел от ответа на вопрос журналиста по этому поводу.

27 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Киеву были переданы 74 человека. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад. Переговоры проходили при посредничестве Русской православной церкви.