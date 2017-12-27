Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению ущерба самой себе

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину «страной года» и подвел итоги некоторых «достижений» Киева.

Сенатор отметил, что введенная с подачи радикалов транспортная блокада Донбасса нанесла в первую очередь урон самой Украине.

«Украина –– «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП –– $1,8 млрд. Причем блокаду ввела сама Украина», –– написал Пушков в своем Twitter.

Украина - "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП - 1.8 млрд долл. Причем блокаду ввела сама Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2017 г.

25 января 2017 года радикалы перекрыли возможность вывоза с территории Донбасса любых грузов, в том числе угля. Это привело к дефициту топлива на Украине. При этом самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики нашли выход из ситуации и начали экспортировать уголь в третьи страны. В том числе в Польшу.

17 декабря Алексей Пушков отметил, что главным «достижением» украинских властей стала катастрофическая убыль населения.

«Пока [президент Украины Петр] Порошенко занят санкциями против России и мечтает о НАТО, число украинцев сокращается на 500 человек в неделю», — сказал сенатор.