Прямой эфир

Пушков назвал Украину «страной года» по нанесению ущерба самой себе

0
Фото: ТАСС/Александр Шалгин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину «страной года» и подвел итоги некоторых «достижений» Киева.

Сенатор отметил, что введенная с подачи радикалов транспортная блокада Донбасса нанесла в первую очередь урон самой Украине.

«Украина –– «страна года» по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП –– $1,8 млрд. Причем блокаду ввела сама Украина», –– написал Пушков в своем Twitter.

25 января 2017 года радикалы перекрыли возможность вывоза с территории Донбасса любых грузов, в том числе угля. Это привело к дефициту топлива на Украине. При этом самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики нашли выход из ситуации и начали экспортировать уголь в третьи страны. В том числе в Польшу.

17 декабря Алексей Пушков отметил, что главным «достижением» украинских властей стала катастрофическая убыль населения.

«Пока [президент Украины Петр] Порошенко занят санкциями против России и мечтает о НАТО, число украинцев сокращается на 500 человек в неделю», — сказал сенатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал пустой затеей расширение украинского вещания в Крыму
МИД оценил шанс на размещение миротворцев ООН в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017