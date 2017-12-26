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МИД оценил шанс на размещение миротворцев ООН в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Работа по российскому проекту резолюции о размещении миротворческой миссии ООН для охраны специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может быть предпринята в 2018 году, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсант».

Предполагается, что миротворцы, вооруженные стрелковым оружием, в течение полугода после отвода войск и техники от линии соприкосновения на юго-востоке Украины будут обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей ОБСЕ. В тексте документа подчеркивается, что эти рекомендации должны быть согласованы с украинскими властями и с представителями ДНР и ЛНР.

«Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска», — сказал он.

Дипломат указал, что есть «искусственные попытки» изменить данную концепцию в сторону внедрения внешней администрации с перекрытием границы между Донбассом и РФ, но Москва никогда этого не допустит.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия отвергает предлагаемую США и Украиной схему по размещению «голубых касок» ООН в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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