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Песков заявил об отсутствии решения по поставкам оружия в Донбасс

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Россия не принимала никаких решений о поставках оружия в Донбасс в связи с решением США поставлять вооружение на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

22 декабря официальный представитель Госдепа США  Хизер Науэрт подтвердила, что Вашингтон решил поставить на Украину оборонительное вооружение.

Как выяснили СМИ, США поставят первую партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн. 

По мнению МИД РФ, решение Вашингтона представляет опасность и угрожает срывом мирного урегулирования ситуации на Украине. 

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заверил что Киев приобрел у Вашингтона летальное оружие для самозащиты.

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