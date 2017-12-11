Постпред РФ при ОБСЕ отверг предлагаемую США и Украиной схему по миротворцам в Донбассе
Россия отвергает предлагаемую США и Украиной схему по размещению миротворцев ООН в Донбассе.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Предлагается… насаждение через ООН некой международной администрации, которая вместо ключевого элемента комплекса мер, а именно диалога между Киевом и Донбассом, заменит ее в плане содержательного решения проблем, которые имеются на юго-востоке Украины», — цитирует его «РИА Новости».
Лукашевич добавил, что в этом случае мониторинговой миссии ОБСЕ не останется места.
Россия занимает твердую позицию по введению в Донбасс миротворцев ООН, так как считает, что их ролью должно быть оказание помощи миссии ОБСЕ и содействие выполнению Минских соглашений.
31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера добиваются оккупации Донбасса миротворцами ООН. Днем ранее Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.