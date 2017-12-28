Медведчук рассказал о роли Путина при обмене пленными между Киевом и ДНР

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоялся благодаря участию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента РФ Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

Медведчук поясняет, что Путин обратился к руководителям ДНР и ЛНР с просьбой провести обмен. Он также отметил огромную роль в освобождении людей православной церкви, в частности, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы канонической Украинской православной церкви Митрополита Онуфрия. Лидер движения «Украинский выбор — право народа» также выразил признательность лидерам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Леониду Пасечнику.

Портал iz.ru писал о том, что 27 декабря состоялся самый масштабный с начала конфликта на востоке Украины обмен пленными. Согласно достигнутым договоренностям, в Киев вернулись 74 силовика и ДНР и ЛНР — более 200 ополченцев.

Медведчук также отметил, что в рамках второго этапа обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками может пройти по формуле «74 на 29».