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Стала известна причина выхода «Грузинского легиона» из ВСУ

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Фото: ТАСС
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«Грузинский легион» вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Основной причиной назвали некомпетентность командования.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», кроме этого причиной, побудившей подразделение к выходу из ВСУ, назвали «противозаконные приказы».

«Грузинский легион» покинул Вооруженные силы Украины в конце декабря прошлого года. Командование бригады пыталось депортировать находившихся в госпитале членов  «Грузинского легиона», которые могли бы рассказать о «незаконных приказах». Помимо прочего, у участников формирования отняли личные вещи, амуницию и транспорт.

Ранее портал iz.ru сообщал, что населенный пункт в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли 29 декабря.

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