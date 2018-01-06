Стала известна причина выхода «Грузинского легиона» из ВСУ

«Грузинский легион» вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Основной причиной назвали некомпетентность командования.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», кроме этого причиной, побудившей подразделение к выходу из ВСУ, назвали «противозаконные приказы».

«Грузинский легион» покинул Вооруженные силы Украины в конце декабря прошлого года. Командование бригады пыталось депортировать находившихся в госпитале членов «Грузинского легиона», которые могли бы рассказать о «незаконных приказах». Помимо прочего, у участников формирования отняли личные вещи, амуницию и транспорт.

Ранее портал iz.ru сообщал, что населенный пункт в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли 29 декабря.