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ВСУ обстреляли западные окраины Донецка зажигательными снарядами

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Днем в субботу украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка, в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР уточнили, что обстрел начался в 16.25 субботы, сообщает «РИА Новости».

При обстреле применялись зажигательные боеприпасы к крупнокалиберному пулемету, в итоге загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома в поселке Трудовские. О пострадавших и жертвах обстрела данных нет.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным представителя ДНР, украинские силовики в течение 2017 года 1,5 тыс. раз нарушили режим прекращения огня.

С 23 декабря в Донбассе объявлено перемирие, стороны внутриукраинского конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушении.

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