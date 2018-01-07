ВСУ опровергли существование «Грузинского легиона»

Подразделения под названием «Грузинский легион» в составе украинской армии никогда не существовало, говорится в заявлении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Указывается, что в 2016 году на службу по контракту поступило «определенное количество» иностранцев, которые имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

В сообщении отмечается, что «сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам», передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что «Грузинский легион» в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ. Бойцы из Грузии не смогли смириться с преступными приказами.

Напомним, «Грузинский легион» был создан в 2014 году для участия в так называемой АТО. В состав батальона вошли по большей части ветераны абхазских войн.