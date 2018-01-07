Прямой эфир

ВСУ опровергли существование «Грузинского легиона»

0
Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения под названием «Грузинский легион» в составе украинской армии никогда не существовало, говорится в заявлении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Указывается, что в 2016 году на службу по контракту поступило «определенное количество» иностранцев, которые имеют официальный статус военнослужащих украинской армии.

В сообщении отмечается, что «сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам», передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что «Грузинский легион» в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ. Бойцы из Грузии не смогли смириться с преступными приказами.

Напомним, «Грузинский легион» был создан в 2014 году для участия в так называемой АТО. В состав батальона вошли по большей части ветераны абхазских войн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советник Порошенко посмеялся над гибелью ополченца
В Госдуме прокомментировали испытания ракетного украинского комплекса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017