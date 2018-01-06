«Грузинский легион» вышел из состава Вооруженных сил Украины

«Грузинский легион» в полном составе со скандалом покинул 54-ю бригаду ВСУ. Бойцы из Грузии не смогли смириться с преступными приказами. Теперь украинские командиры боятся, чтобы все узнают правду – об этом пресс-служба «Грузинского легиона» написала на странице в Facebook.

В ходе операции 16 декабря были ранены 11 бойцов «Грузинского легиона».

Лидеры военного подразделения считают, что командиры ВСУ их предали. Добровольцы из Грузии говорят, что у них даже отняли личные вещи и амуницию.

«Грузинский легион» был создан в 2014 году для участия в так называемой АТО. В состав батальона вошли по большей части ветераны абхазских войн.

В 2016 году «легион» стал частью 54-й бригады украинской армии. Это был первый случай, когда иностранцы официально вошли в состав ВСУ. После скандала трое бойцов покинули «легион» и остались на Украине.