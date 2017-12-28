Бойцы АТО заблокировали вокзал в Днепре из-за отказа во льготах

Ветераны АТО заблокировали автовокзал в Днепре (бывший Днепропетровск) с требованием разобраться с ситуации с отказом продавать льготные билеты на проезд участникам боевых действий. Об этом пишет украинская газета «Наше место».

Причиной такой акции стал прошедший накануне инцидент, когда на вокзале атошнику не продали льготный билет, хотя он показал соответствующее удостоверение. Кассир и дежурный диспетчер, в свою очередь, объяснили отказ сбоем программы, которая не может напечатать льготный билет. В ответ мужчина вызвал полицию.

Сегодня бойцы АТО совместно с инспекторами Укртрансбезопасности выясняли причины инцидента. Чтобы быть услышанными, им пришлось блокировать шлагбаум на выезде из автовокзала.

27 декабря автолюбители в Киевской области стали очевидцами необычного зрелища — мужчина, стоя на крыше грузового автомобиля, пытался поймать свинью.