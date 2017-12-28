Порошенко назвал условия для продолжения закупки газа у России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый. Об этом он заявил 28 декабря в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

«А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — пояснил свое требование украинский лидер, которого цитирует «РИА Новости».

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года.

23 декабря Порошенко назвал «исторической победой» решение арбитражного суда в Стокгольме по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом».

А в сентябре 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев к 2030-му году может вновь столкнуться с необходимостью закупать газ и нефть у России.