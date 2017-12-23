Порошенко назвал «исторической победой» решение суда по делу «Нафтогаза»

Президент Украины Петр Порошенко назвал «исторической победой» решение арбитражного суда в Стокгольме по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства — победа «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Эта победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и получила настоящую энергетическую независимость», — заявил Порошенко.

Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави - перемога Нафтогазу над Газпром у Стокгольмському Арбітражі.



Ця перемога – історична. Україна зіскочила з газового гачку і отримала справжню енергетичну незалежність. pic.twitter.com/8VCdYxCJQF — Петро Порошенко (@poroshenko) December 22, 2017

Как писал портал iz.ru, ранее в «Газпроме» заявили, что суд удовлетворил большую часть требований российской компании. В частности, с «Нафтогаза» будет взыскано более $2 млрд за поставки газа.

В свою очередь, украинская компания заявила о своей победе в суде. В «Нафтогазе» подчеркнули, что требования о взыскании 56 млрд были отвергнуты судом. Кроме того, обязательные закупки российского газа были сокращены с 52 до 5 млрд кубометров в год.

Добавим, что вердикт арбитражного суда пока не опубликован.