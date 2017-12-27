Украинские экологи обвинили военных в обстрелах парков и заповедников

Украинская армия уничтожает природные богатства своей же страны! В обстрелах парков и заповедников военных обвинили украинские экологи. Всё началось с телерепортажа об испытаниях комплекса «Ольха». О результатах в соцсетях доложил советник президента Украины Юрий Бирюков. Снаряд упал точно в биосферный заповедник — урочище «Белые Сугробы». Экологи забили тревогу — объект находится под патронатом ЮНЕСКО. Львовские экологи составили целую карту ракетных ударов по заповедникам. Однако украинские власти останавливать испытания не намерены.

Что тестируют украинские военные — вопрос отдельный. Разрекламированная «Ольха» — лишь модификация советского «Смерча». Но это не мешает Александру Турчинову хвастаться перед журналистами. Результаты расследования экологов могут дорого обойтись Киеву. Международный скандал грозит серьезными финансовыми санкциями.