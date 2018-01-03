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В Госдуме прокомментировали испытания ракетного украинского комплекса

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Фото: youtube.com
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Украина сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту, демонстрируя испытания двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2», считает Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек. По его словам, заявленная дальность комплекса полета теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива.

«Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, возможно, эта ракета и 10 км не пролетит, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании — лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей «экспериментальной ракетой» они не напугают», — рассказал Бальбек интервью телеканалу RT.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в сети на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись испытаний вооруженными силами Украины (ВСУ) двигателя ракет нового комплекса «Гром-2». На видеокадрах также демонстрируется мобильная пусковая установка для нового комплекса. Она предназначена для запуска ракет типа «земля-земля».

По данным украинских СМИ, данный комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км.

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