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Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал новогоднее обращение Порошенко

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к населению страны является «ядом в блестящей обертке». Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Он отметил, что Порошенко своим поздравлением пытается «формировать сторонников в Крыму и в Донбассе» и напомнил об обстрелах территории самопровозглашенной ДНР со стороны Украины.

«Следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке», — приводит слова депутата RT.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Порошенко в новогодней речи обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав Украину их «домом». 

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского президента, обвинил последнего в цинизме и напомнил об обстрелах Донбасса со стороны Украины и установленной Киевом транспортной блокаде. 

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