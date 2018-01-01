Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал новогоднее обращение Порошенко

Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к населению страны является «ядом в блестящей обертке». Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Он отметил, что Порошенко своим поздравлением пытается «формировать сторонников в Крыму и в Донбассе» и напомнил об обстрелах территории самопровозглашенной ДНР со стороны Украины.

«Следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке», — приводит слова депутата RT.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Порошенко в новогодней речи обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав Украину их «домом».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского президента, обвинил последнего в цинизме и напомнил об обстрелах Донбасса со стороны Украины и установленной Киевом транспортной блокаде.