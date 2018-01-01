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Порошенко рассказал о главном ресурсе украинцев

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Главным ресурсом Украины, по мнению президента страны Петра Порошенко, является оптимизм и вера в государство. Об этом он заявил в ходе новогоднего обращения к согражданам.  

​«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас» — сказал Порошенко.

В ходе речи он уделил внимание решению США и Канады поставлять Украине летальное оборонительное вооружение. Кроме того, глава государства пообещал создать необходимые политические условия для экономического роста и «забирать спички у тех, кто хочет поджечь дом изнутри». 

«А по тем, кто будет нападать на нас извне, — наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство», — добавил он.

Обращаясь к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, он сказал, что Украина является их домом, «а грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем».

«Пусть и не без ошибок, но движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию. <...> И это нам — по силам», — заключил украинский лидер.

Ранее 31 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что введение безвизового режима с Евросоюзом и освобождение украинских пленных являются главными достижениями Украины в 2017 году.

Портал iz.ru писал о том, что президента Петра Порошенко и экс-главу Грузии, Михаила Саакашвили жители Украинцы считают политиками года. На третьем месте опроса оказалась Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» .

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