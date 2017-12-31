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Климкин рассказал о главном достижении Украины в 2018 году

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Фото: TASS/Mateusz Wlodarczyk
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Введение безвизового режима с Евросоюзом и освобождение украинских пленных являются главными достижениями Украины в 2017 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза по безвизу», — сказал он в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Напомним, 27 декабря состоялся самый масштабный с начала конфликта на востоке Украины обмен пленными. Согласно достигнутым договоренностям, в Киев вернулись 74 силовика и ДНР и ЛНР — более 200 ополченцев.

Портал iz.ru писал о том, что президента Петра Порошенко и экс-главу Грузии, Михаила Саакашвили жители Украинцы считают политиками года. На третьем месте опроса оказалась Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» .

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