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Саакашвили на месте Порошенко покончил бы с собой

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил в телеэфире канала NewsOne, что около половины украинцев хотят импичмента действующей власти — президента Петра Порошенко.

Саакашвили привел данные соцопросов, что 46% выступают за отставку Порошенко. «Это катастрофа для любой власти», — заявил экс-губернатор Одессы. Он добавил, что на месте Порошенко покончил бы с собой, сообщает НСН.

Ранее сообщалось, что украинцы считают политиками года президента Петра Порошенко и экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Тем временем пользователи социальных сетей обсуждают оговорку, сделанную украинским президентом Петром Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины. «Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — сказал украинский лидер.

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