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Саакашвили исключил возвращение себе гражданства при президенте Порошенко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Лидер «Движения новых сил», экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что не сможет добиться возвращения украинского гражданства через суд, пока у власти находится президент Петр Порошенко.

Об этом политик заявил в эфире телеканала News One.

«Во время [президентства] Порошенко — вряд ли. Но я уверен, что как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство», — заявил Саакашвили.

Он отметил, что Порошенко лишил его украинского гражданства «незаконно, вне всяких правил».

Саакашвили добавил, что практически не имеет влияния на митингующих, разбивших палатки у здания Верховной рады.

«Если я завтра скажу им, чтобы шли домой, они так не сделают, у них есть свои конкретные взгляды и подходы», — сказал политик.

Ранее в декабре вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что приглашение Саакашвили на Украину для работы на высоких должностях стало ошибкой. Она добавила, что Украина не может позволить себе еще одну революцию, к чему призывает Саакашвили.

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