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Вице-премьер Украины считает приглашение Саакашвили в страну ошибкой

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Фото: РИА Новости
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Приглашение Михаила Саакашвили на Украину для работы на высоких должностях стало ошибкой.

Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в среду, 17 декабря.

«Вместо чудотворца мы получили вирус, который заразил политическую систему Украины, он управляется оскорбленным эго и ненасытным стремлением к власти», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что Украина не может позволить себе еще одну революцию, к чему призывает Саакашвили, и назвала его «инструментом России» по дестабилизации обстановки в стране.

Саакашвили в настоящее время возглавляет «Движение новых сил». В течение последних месяцев его сторонники осуществляют на Украине акции протеста.

17 декабря в центре Киева прошла акция «Марш за импичмент», в ходе которой демонстранты попытались штурмом взять Октябрьский дворец.

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