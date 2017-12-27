Генпрокурор Украины настаивает на домашнем аресте Саакашвили
Генпрокурор Украины Юрий Луценко настаивает на наличии достаточного количества оснований для помещения лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили под домашний арест.
«Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды», - цитирует Луценко агентство «Интерфакс».
8 декабря экс-президент Грузии был задержан и помещен в изолятор, в его адрес выдвинуты обвинения в получении от России около $500 тыс. на проведение митингов для свержения украинской власти. Прокуратура требовала поместить бывшего губернатора Одессы под домашний арест, однако 11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство и отпустил политика. 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда на 3 января 2018 года, объяснив это тем, что в инстанцию на тот момент не поступили материалы дела.
26 декабря Саакашвили отказался прийти на допрос в СБУ (Службу безопасности Украины). Более того, он заявил о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за «незаконное похищение сотрудниками» СБУ.