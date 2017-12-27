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Генпрокурор Украины настаивает на домашнем аресте Саакашвили

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Фото: РИА Новости
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко настаивает на наличии достаточного количества оснований для помещения лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили под домашний арест.

«Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды», - цитирует Луценко агентство «Интерфакс».

8 декабря экс-президент Грузии был задержан и помещен в изолятор, в его адрес выдвинуты обвинения в получении от России около $500 тыс. на проведение митингов для свержения украинской власти. Прокуратура требовала поместить бывшего губернатора Одессы под домашний арест, однако 11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство и отпустил политика. 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда на 3 января 2018 года, объяснив это тем, что в инстанцию на тот момент не поступили материалы дела.

26 декабря Саакашвили отказался прийти на допрос в СБУ (Службу безопасности Украины). Более того, он заявил о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за «незаконное похищение сотрудниками» СБУ. 

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