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Саакашвили пообещал спеть песню правоохранителям Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал спеть правоохранителям Украины «такую песню, что будет долго помниться». 

Об этом он заявил в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.

«Они могли запросить его (образец голоса. — iz.ru ) в ООН, у Белого дома, в администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться», — цитирует Саакашвили «РИА Новости».

Саакашвили задержали в Киеве 5 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сторонники отбили его у правоохранителей, повторно политик был задержан только 8 декабря.

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