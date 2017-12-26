Саакашвили пообещал спеть песню правоохранителям Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал спеть правоохранителям Украины «такую песню, что будет долго помниться».

Об этом он заявил в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.

«Они могли запросить его (образец голоса. — iz.ru ) в ООН, у Белого дома, в администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться», — цитирует Саакашвили «РИА Новости».

Саакашвили задержали в Киеве 5 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сторонники отбили его у правоохранителей, повторно политик был задержан только 8 декабря.