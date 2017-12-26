Саакашвили в ЕСПЧ потребует компенсацию от СБУ за «похищение»

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за «незаконное похищение сотрудниками» Службы безопасности Украины (СБУ).

«Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, нападение, похищение человека... Они меня похитили! И это теперь подтверждено судом официально», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Саакашвили 8 декабря был задержан и помещен в изолятор. Его обвинили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. Прокуратура требовала поместить политика под домашний арест, но Печерский райсуд Киева 11 декабря отклонил ходатайство обвинения и отпустил бывшего главу Одесской области в зале суда.

Портал iz.ru писал о том, что Саакашвили во вторник, 26 декабря, вновь не явился в СБУ. Защитники политика подали ходатайство на разъединение допроса и взятия образцов его голоса для экспертизы, поскольку одновременное проведение этих следственных действий незаконно.