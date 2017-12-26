Прямой эфир
Сюжет:

Саакашвили в ЕСПЧ потребует компенсацию от СБУ за «похищение»

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за «незаконное похищение сотрудниками» Службы безопасности Украины (СБУ).

«Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, нападение, похищение человека... Они меня похитили! И это теперь подтверждено судом официально», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Саакашвили 8 декабря был задержан и помещен в изолятор. Его обвинили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. Прокуратура требовала поместить политика под домашний арест, но Печерский райсуд Киева 11 декабря отклонил ходатайство обвинения и отпустил бывшего главу Одесской области в зале суда.

Портал iz.ru писал о том, что Саакашвили во вторник, 26 декабря, вновь не явился в СБУ. Защитники политика подали ходатайство на разъединение допроса и взятия образцов его голоса для экспертизы, поскольку одновременное проведение этих следственных действий незаконно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили пообещал спеть песню правоохранителям Украины
Саакашвили раскритиковал акцию сторонников Порошенко на майдане
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017