Саакашвили вновь отказался идти на допрос в СБУ

Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»), экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается идти на допрос в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чорнолуцкий.

Как пояснил Чорнолуцкий, Михаилу Саакашвили поступили повестки от СБУ о допросе и о взятии образцов его голоса для экспертизы. Он сказал, что одновременное проведение этих следственных действий незаконно.

«Мы уже попросили разъединить эти следственные действия. Уже подали ходатайство. Сегодня мы не намерены заходить в кабинет следователя для проведения следственных действий», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Портал iz.ru писал о том, что Высший совет правосудия Украины завел дисциплинарное дело в отношении судьи Ларисы Цокол, которая отказалась арестовать Саакашвили. Против нее было подано две жалобы.