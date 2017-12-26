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Саакашвили вновь отказался идти на допрос в СБУ

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Фото: ТАСС/Hristo Rusev
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Лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»), экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается идти на допрос в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чорнолуцкий.

Как пояснил Чорнолуцкий, Михаилу Саакашвили поступили повестки от СБУ о допросе и о взятии образцов его голоса для экспертизы. Он сказал, что одновременное проведение этих следственных действий незаконно.

«Мы уже попросили разъединить эти следственные действия. Уже подали ходатайство. Сегодня мы не намерены заходить в кабинет следователя для проведения следственных действий», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Портал iz.ru писал о том, что Высший совет правосудия Украины завел дисциплинарное дело в отношении судьи Ларисы Цокол, которая отказалась арестовать Саакашвили. Против нее было подано две жалобы.

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