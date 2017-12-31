Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта

Ценность украинского паспорта растет, документ становится более востребованным. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«Ценность украинского паспорта продолжает расти!» — написал он на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что в силу вступил безвизовый режим для поездок в ОАЭ — одну из самых популярных у украинских туристов стран. Он также напомнил, что граждане страны могут путешествовать без визы в 85 стран, и подчеркнул, что 2017 год «стал прорывом в безвизовом направлении».

С 11 июня 2017 года украинцы могут без визы отправиться в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического загранпаспорта. При этом права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Ранее в среду, 27 декабря, МВД Украины рассказало о принятом биометрическом контроле на госгранице.