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Порошенко рассказал о растущей ценности украинского паспорта

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины
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Ценность украинского паспорта растет, документ становится более востребованным. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко. 

«Ценность украинского паспорта продолжает расти!» — написал он на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что в силу вступил безвизовый режим для поездок в ОАЭ — одну из самых популярных у украинских туристов стран. Он также напомнил, что граждане страны могут путешествовать без визы в 85 стран, и подчеркнул, что 2017 год «стал прорывом в безвизовом направлении».

С 11 июня 2017 года украинцы могут без визы отправиться в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического загранпаспорта. При этом права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Ранее в среду, 27 декабря, МВД Украины рассказало о принятом биометрическом контроле на госгранице.

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