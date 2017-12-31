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Заявление Порошенко об украинском паспорте прокомментировали в Госдуме

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Фото: REUTERS/Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
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Заявление президента Украины Петра Порошенко о растущей ценности национального паспорта, прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек отметил RT, что Порошенко «стремится убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население».

Бальбек отметил, что поэтому Порошенко «расхваливает преимущества национального паспорта как возможности интегрирования в Европу. Отток «заробитчан» в страны Евросоюза позволяет официальному Киеву не бояться новых «майданов» — стоять будет некому», – резюмировал он.

«При этом президент Украины скромно умалчивает, что массовый выезд населения за пределы страны — это фактическая потеря национальной самоидентичности», – заключил депутат.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал о главном достижении Украины в 2018 году.

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