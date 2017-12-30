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Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове

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Фото: Global Look Press/Str
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Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении всех заложников в харьковском отделении «Укрпочты». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также добавил, что захватчик был задержан.

«Все заложники в Харькове освобождены. Нападавший задержан», — говорится в сообщении.

Президент Украины также поблагодарил национальную полицию и СБУ за проделанную работу. Ранее стало известно, что злоумышленник согласился отпустить пять заложников — трех женщин и двух детей.

В субботу, 30 декабря, неизвестный мужчина взял в заложники 11 человек в Харькове. В числе заложников находилось двое детей. Сообщается, что мужчина пытался ограбить отделение почты, однако полиция приехала слишком быстро, поэтому злоумышленник принял решение объявить о взятии заложников. Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту данного происшествия.

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