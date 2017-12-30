Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бюджете страны на 2018 год. В нем выделена рекордная сумма на обслуживание внешнего долга. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, передает «Федеральное агентство новостей».

«Президент подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной радой 7 декабря», — говорится в сообщении.

Уровень ВВП в 2018 году на Украине составит 3%, следует из документа. Инфляция ожидается на уровне 7%. На обслуживание внешнего долга Киев потратит рекордные 300 млрд гривен.

Ранее Порошенко подписал указ, согласно которому Рождество на Украине будет праздноваться дважды. Жители страны смогут отметить праздник 25 декабря или 7 января, пишет «Газета.ру».

Кроме того, министерство образования и науки Украины обязало вузы ограничить доступ к доменным зонам РФ «.ru» и «.ру» согласно доктрине страны об информационной безопасности.