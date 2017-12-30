Украинские вузы обязали ограничить доступ к доменам «.ru» и «.ру»

Министерство образования и науки Украины обязало вузы страны закрыть доступ к российским доменным зонам «.ru» и «.ру» в соответствии с Доктриной информационной безопасности. Об этом сообщает портал «Украинская правда».

Согласно документу, ограничение установлено в целях не допустить нанесения «вреда интересам Украины в информационной безопасности».

Отмечается, что доступ может быть открыт лишь в исключительных случаях и только определенному кругу лиц.

Кроме того, Кабмин Украины обязал все министерства ограничить доступ к российским доменным зонам «.ru» и «.ру», а также запретил пользоваться сервисами Mail, Rambler и Yandex в рабочих целях.

Ранее в Венгрии вновь раскритиковали принятый Украиной закон «Об образовании». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что документ противоречит выбранному Киевом курсу на сближение с Евросоюзом.