В Пентагоне рассказали о роли американских военных на Украине в 2018 году

Роль и число американских военных инструкторов на Украине возрастать не будут, несмотря на решение США поставлять Киеву оружие.

Об этом сообщил шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, изменение численности американских военных на Украине объясняется их ротацией.

«Нет, я не вижу изменения роли Вооруженных сил США на Украине. Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность», — цитирует ТАСС министра обороны.

В декабре США и Канада приняли решение поставлять Украине оружие, в том числе летальное. Американский лидер Дональд Трамп выделил на эти цели $350 млн. Россия, в свою очередь, отметила, что это приведет к обострению обстановки в Донбассе.