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США намерены изменить характер своей военной операции против ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Ting Shen
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Характер военной операции США против террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке изменится в 2018 году. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Как заявил <...> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического халифата ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой. 2017 год заканчивается, последователи халифата находятся в бегах, мы уничтожаем его», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Пентагона.

При этом, как именно изменится характер военной операции США и какие меры будeт предприниматься, Мэттис не уточнил.

29 декабря портал iz.ru сообщил, что США эвакуируют на своих вертолетах из сирийского Дейр-эз-Зора лидеров боевиков. Предположительно лидеры ИГ сбежали к Сирийским демократическим силам (СДС), которых поддерживает коалиция, возглавляемая США.

Ранее Генштаб РФ заявил, что на американской базе в Эт-Танфе ведется подготовка боевиков, которые позже отправляются в освобожденные регионы для дестабилизации ситуации. В свою очередь Пентагон данные обвинения отверг.

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