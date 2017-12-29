Украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали за матчи в ДНР

Решением Федерации футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, 18 спортсменов, принимавших участие в играх в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР).

С заявлением относительно судьбы футболистов в контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ обратилась Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что от действий ВСУ за 2017 год в ДНР погиб 31 мирный житель, ранения получили 236 человек, среди которых 14 детей, а всего по территории республики было выпущено свыше 100 тыс. боеприпасов.