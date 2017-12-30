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Депутат назвал ущербными слова об уязвимости Крымского моста для ракет

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Депутат Госсовета Крыма Владимир Клычников назвал «ущербным и бредовам» заявление бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко о том, что мост через Керченский пролив уязвим для ракет.

«С таким же успехом можно было назвать любой крупный объект и сказать, что он уязвим», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Российской газетой».

Он также заверил, что у российской армии достаточно возможностей, чтобы отразить любую атаку на полуостров. «Ни в одну самую горячую голову на Украине не придет идея нанести удар по мосту или кому-то другому российскому объекту, потому что они понимают — ответ будет таким, что мало не покажется»,— заключил Клычников.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва не станет церемониться с Киевом, «как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту».

Заявление украинского генерала относительно моста через Керченский пролив было опубликовано 28 декабря изданием «Главред». Романенко заявил, что объект с военной точки зрения «является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования».

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