Прямой эфир

В Совфеде пообещали не церемониться с Украиной в случае атаки на Крымский мост

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «детским лепетом» «не совсем адекватного генерала» заявление украинского военного Игоря Романенко о том, что мост через Керченский пролив уязвим для авиации и ракетных ударов.

«Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту… мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России», — подчеркнул сенатор, добавив, что генерал Романенко «не до конца понимает последствия возможных таких действий».

Клинцевич также добавил, что спекуляции на крымском вопросе уже начинают вызывать «раздражение и омерзение».

Ранее в субботу, 30 декабря, слова Романенко прокомментировали депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара и зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Заявление украинского генерала относительно моста через Керченский пролив было опубликовано 28 декабря изданием «Главред». Романенко заявил, что объект с военной точки зрения «является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс показал первое фото готового участка Крымского моста
Аксенов выразил надежду на открытие Крымского моста Путиным
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017