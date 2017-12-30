В Совфеде пообещали не церемониться с Украиной в случае атаки на Крымский мост

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал «детским лепетом» «не совсем адекватного генерала» заявление украинского военного Игоря Романенко о том, что мост через Керченский пролив уязвим для авиации и ракетных ударов.

«Сумасшедших, которые ходят в погонах на территории Украины, не так много. А что касается нормальных людей, то они понимают, что это контрпродуктивно и крайне опасно. Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту… мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России», — подчеркнул сенатор, добавив, что генерал Романенко «не до конца понимает последствия возможных таких действий».

Клинцевич также добавил, что спекуляции на крымском вопросе уже начинают вызывать «раздражение и омерзение».

Ранее в субботу, 30 декабря, слова Романенко прокомментировали депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара и зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Заявление украинского генерала относительно моста через Керченский пролив было опубликовано 28 декабря изданием «Главред». Романенко заявил, что объект с военной точки зрения «является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования».