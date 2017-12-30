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В Госдуме ответили на слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин отреагировал на слова бывшего главы Гештаба Вооруженных сил Укрыины, генерала-лейтенанта Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам.

«Я бы посоветовал украинским военным не интересоваться Крымским мостом, а направить больше усилий на внутренне положение в своей стране. Например, на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины. Наверное, в этом направлении нужно действовать. А не вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности к нашему государству», — заявил депутат в беседе с RT.

Швыткин также отметил, что заявления подобного рода «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства» и добавил, что у России «достаточно сил и средств», чтобы защитить свои объекты. «В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — заключил парламентарий.

28 декабря издание «Главред» опубликовало комментарий Романенко, который оценил риски для Украины, которые несет строительство моста через Керченский пролив. «Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — заявил генерал.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. На сегодняшний день уже завершена сборка пролетных строений автодорожной части  объекта. Украина неоднократно заявляла о намерении остановить строительство путем ввода дополнительных антироссийских санкций и подачи исков в суды. Так, украинский генпрокурор предлагал осудить всех участников строительства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение полуострова к России. Киев и ряд стран Запада результаты плебисцита не признали, в Москве настаивают на соответствии процедуры присоединения республики международному праву.

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