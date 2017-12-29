Прямой эфир

Минтранс показал первое фото готового участка Крымского моста

0
Фото: mintrans.ru / министерство транспорта Российской Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта России опубликовало фотографию готового участка Крымского моста. Участок полностью готов к эксплуатации, на нем установлены мачты освещения, закреплены ограждения и уложено асфальтовое покрытие.

Этот снимок сделали во время визита на стройку министра транспорта РФ Максима Соколова. Готовность всего объекта в настоящее время составляет 77%, отмечает «Федеральное агентство новостей». Скоростные автомобильные дороги к мосту через Керченский пролив готовы на три четверти.

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что первым по автомобильному мосту между полуостровом и материковой Россией проедет глава государства Владимир Путин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строители завершили сборку пролетов автодорожной части Крымского моста
Название «Крымский мост» поддержали 64% проголосовавших

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017