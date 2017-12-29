Минтранс показал первое фото готового участка Крымского моста

Министерство транспорта России опубликовало фотографию готового участка Крымского моста. Участок полностью готов к эксплуатации, на нем установлены мачты освещения, закреплены ограждения и уложено асфальтовое покрытие.

Этот снимок сделали во время визита на стройку министра транспорта РФ Максима Соколова. Готовность всего объекта в настоящее время составляет 77%, отмечает «Федеральное агентство новостей». Скоростные автомобильные дороги к мосту через Керченский пролив готовы на три четверти.

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что первым по автомобильному мосту между полуостровом и материковой Россией проедет глава государства Владимир Путин.