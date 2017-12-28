Автомобильные дороги к Крымскому мосту готовы на три четверти

Скоростные автомобильные дороги к мосту через Керченский готовы на три четверти, сообщает информцентр «Крымский мост».

Со стороны Кубани дорога готова на 75%, а со стороны Крыма — на 77%. При этом нижний слой «дорожной одежды» выполнен на 8%, а верхний — более чем на 70%. Транспортные развязки и путепроводы готовы от 40 до 100%.

Движение транспортных средств по автоподходам будет запущено в 2018 году одновременно с вводом в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста, указывает ТАСС.

Автоподход к мосту со стороны Краснодарского края — это четырехполосная дорога протяженностью 40 км, скорость движения на которой разрешена до 120 км/ч. Со стороны Крыма автоподход гораздо короче — 8,6 км, но характеристики у него те же.

20 декабря строители завершили сборку пролетов автодорожной части Крымского моста, благодаря чему дорожное полотно связало два берега — крымский и таманский.