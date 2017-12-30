Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам

Строящийся между материковой частью России и Крымом мост достаточно уязвим с военной точки зрения для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования. С таким заявлением выступил экс-глава Гештаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«С военной точки зрения он (мост. — Ред.) является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — цитирует военного эксперта издание «Главред».

Также Романенко заявил, что Крымский мост может нести угрозу для Украины и очень важен для России.

«Он представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма», — заявил генерал.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 км. К настоящему моменту уже завершена сборка пролетных строений автодорожной части моста.

Украина неоднократно заявляла о намерении остановить строительство Крымского моста путем ввода дополнительных антироссийских санкций и подачи исков в суды. Так, украинский генпрокурор предлагал осудить всех участников строительства.

11 декабря портал iz.ru сообщил, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк рассказал о приказе применять оружие в Крыму в 2014 году.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение республики к России.