В Крыму сочли враждебными заявления украинских военных об уязвимости Крымского моста

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал враждебным и одновременно абсурдным заявление украинского генерала Игоря Романенко о том, что мост через Керенский пролив уязвим к ракетным ударам.

В беседе с RT парламентарий отметил, что подобные высказывания демонстрируют «сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа».

«На сегодняшний день Крым является авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности. Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима», — подчеркнул Ганжара.

Он также выразил уверенность в том, что Киеву остается только «захлебываться в собственной жёлчи, потому что у нас получается развивать новый Крым, несмотря на все противодействие, которое Украина пыталась оказывать».

Ранее в субботу, 30 декабря, зампред думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин посоветовал украинским военным не интересоваться Крымским мостом. Вместо этого, по его словам, им следует заняться «борьбой с различными националистами, которые угрожают безопасности большей части населения Украины».

Заявление Романенко относительно моста через Керченский пролив было опубликовано 28 декабря изданием «Главред». Он выразил уверенность, что объект с военной точки зрения «является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования».