Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года

Украинский лидер Петр Порошенко подписал в субботу закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2019 года. Ранее закон был принят Верховной радой Украины, сообщает пресс-служба президента страны.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель продлен до 1 января 2019 года. В течение 2018 года планируется урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота сельхозземель.

На отмене моратория, действующего на Украине с 2002 года, настаивают Международный валютный фонд и Всемирный банк, напоминает ТАСС. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бюджете страны на 2018 год. В нем выделена рекордная сумма на обслуживание внешнего долга.