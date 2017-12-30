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Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года

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Фото: TASS/Щербак Александр
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Украинский лидер Петр Порошенко подписал в субботу закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2019 года. Ранее закон был принят Верховной радой Украины, сообщает пресс-служба президента страны.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель продлен до 1 января 2019 года. В течение 2018 года планируется урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота сельхозземель.

На отмене моратория, действующего на Украине с 2002 года, настаивают Международный валютный фонд и Всемирный банк, напоминает ТАСС. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бюджете страны на 2018 год. В нем выделена рекордная сумма на обслуживание внешнего долга. 

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