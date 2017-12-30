Порошенко поручил продолжить переговоры по обмену пленными

Президент Украины Петр Порошенко поручил представителям Киева в Контактной группе по Донбассу продолжить переговоры по обмену пленными. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Я уже поручил своим советникам, своим представителям в трехсторонней Контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречу и продолжили переговоры», — цитирует украинского лидера на встрече с освобожденными в ходе обмена пленными «РИА Новости».

Он также добавил, что следующая встреча должна состояться 10 января.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал обмен пленными на Украине. В ходе обмена, состоявшегося 27 декабря, Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР —165 и 73 человека соответственно.