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Меру пресечения захватчику отделения почты в Харькове изберут 31 декабря

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Фото: REUTERS/Stanislav Belousov
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Суд в Харькове в воскресенье, 31 декабря, начнет решать вопрос об избрании меры пресечения задержанному Владимиру Безуху, который в накануне захватил заложников в отделении почты.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что у задержанного были «реальные психические проблемы».

Также, по его словам, задержанный «имел уголовную ответственность по статье о наркотиках (незаконный посев конопли)».

Шкиряк отметил, что на экспертизу переданы предметы, похожие на взрывчатку, нож и пистолет, которые он имел при себе.

30 декабря неизвестный мужчина захватил помещение «Укрпочты» и взял в заложники 11 человек. В полиции сообщили, что подозреваемый может иметь при себе взрывчатку и грозится ее применить. Злоумышленник был задержан, в результате его действий никто не пострадал.

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