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Порошенко в Новый год обратился к жителям Крыма и Донбасса

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко обратился с новогодним поздравлением к жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина», ­­­–– заявил Порошенко.

Также украинский лидер поздравил с Новым годом партнеров Киева, в частности Канаду, США и Евросоюз.

Кроме того, он пообещал укреплять украинскую армию, которая, по его словам, «является одной из сильнейших».

Крым с 2014 года является частью России. Полуостров вошел в состав РФ после проведенного там референдума, на котором более 90% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

Тогда же, в 2014 году, на юго-востоке Украины были образованы Донецкая и Луганская народные республики. После этого Киев начал военную операцию против народа Донбасса, который отказался признавать власть Киева после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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