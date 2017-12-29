Генсек ООН поддержал обмен пленными между Киевом и Донбассом

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен пленными на Украине и «высоко оценил усилия тех, кто сделал это возможным». Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека.

«Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами, и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе», — цитирует ТАСС обобщение.

27 декабря на Украине состоялся самый масштабный обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками за все время конфликта. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР —165 и 73 человека соответственно.

Переговоры об обмене проходили при участии Русской православной церкви. При этом лидер о движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук отметил, что большую роль сыграл президент России Владимира Путин, который обратился с просьбой к ДНР и ЛНР согласовать с Киевом условия и произвести обмен.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народа Донбасса, который отказался признавать власть Киева после госпереворота на Украине в 2014 году.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.