Разведывательный самолет США пролетел над побережьем Крыма

Противолодочный американский самолет P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма.

Как сообщает «Газета.ру», самолет с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. Воздушное судно курсировало над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z - Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3 — Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.

Кроме того, сообщается, что 5 января самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30. Это произошло в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября и 13 декабря 2017 года.