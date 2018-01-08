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Разведывательный самолет США пролетел над побережьем Крыма

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Фото: TASS/Kat Justen
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Противолодочный американский самолет P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Крыма.

Как сообщает «Газета.ру», самолет с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. Воздушное судно курсировало над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

Кроме того, сообщается, что 5 января самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30. Это произошло в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

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