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Пентагон опубликовал видео сопровождения Су-30 ВВС США

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Фото: TASS/Zuma/Igor Russak
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Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30. Это произошло в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

Как информирует ТАСС, в комментарии под роликом отмечается, что «воздушные суда 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 13 декабря 2017 года». Помимо этого, на кадрах также запечатлено сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года.

Российское оборонное ведомство заявляло, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США и Южная Корея отложили проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.

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