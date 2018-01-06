Пентагон опубликовал видео сопровождения Су-30 ВВС США

Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30. Это произошло в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

Как информирует ТАСС, в комментарии под роликом отмечается, что «воздушные суда 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 13 декабря 2017 года». Помимо этого, на кадрах также запечатлено сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года.

Российское оборонное ведомство заявляло, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США и Южная Корея отложили проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.