Пентагон подправил слова генерала Неллера о войне с Россией

Заявление генерала Роберта Неллера о надвигающейся войне в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе прокомментировали в корпусе морской пехоты США. Агентство ТАСС обратилось за уточнением к официальному представителю Неллера подполковнику Эрику Денту.

«В действительности он упомянул, что наиболее вероятной точкой конфликта является Корейский полуостров. Но даже это крайне маловероятно в плане возникновения конфликта между двумя государствами», — ответил Дент, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Дент заявил западным СМИ, что заявление Неллера было вызвано желанием вдохновить военнослужащих США в гарнизоне Вэрнес в Норвегии.

Портал iz.ru сообщил, что в Корпусе морской пехоты США обсуждают высказывания командования о возможных военных конфликтах. Заявление Неллера прозвучало 21 декабря в ходе его выступления перед 300 американскими военными. «Надеюсь, что заблуждаюсь, но надвигается война», – сказал он. Генерал добавил, что оперативное внимание Корпуса морской пехоты в перспективе перейдет с регионов Ближнего Востокана Россию и Азиатско-тихоокеанский регион.