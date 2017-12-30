В Пентагоне прокомментировали покупку Турцией С-400 у РФ

В Пентагоне заявили, что совместимые со стандартами НАТО противоракетные системы лучше отвечают потребностям Турции, и намерены ускорить поставку американских комплексов Анкаре.

«Совместимые с НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе. <…> США привержены ускорению поставок оборудования, приобретенного Турцией, по мере возможности», — цитирует представителя пресс-службы Пентагона «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что Анкара по-прежнему придерживается систем ПРО стран НАТО, в том числе американского Patriot. Таким образом представитель оборонного ведомства прокомментировал закупку Турцией комплексов противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у России. Договор о поставках зенитно-ракетных комплексов стороны подписали в сентябре, кредитное соглашение — 29 декабря в Анкаре.

Ранее в Пентагоне заявляли, что российские ЗРК несовместимы с аналогичными системами НАТО и не могут быть интегрированы в систему ПВО альянса. При этом в ноябре министр обороны США Джеймс Мэттис назвал приобретение С-400 у РФ суверенным решением турецких властей.