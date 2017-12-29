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США продолжают уговаривать Турцию не покупать системы С-400 у России

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Вашингтон уговаривает Анкару не приобретать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у России.

Эту информацию подтвердил в пятницу, 29 декабря, сотрудник пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл.

«Мы довели до турецких должностных лиц свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400», — цитирует его ТАСС.

Он заметил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) несовместимы с аналогичными системами НАТО и не могут быть интегрированы в систему ПВО альянса.

27 декабря стало известно, что Турция покупает у России четыре дивизиона ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд, причем 55% будет оплачено в кредит.

13 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что приобретение зенитно-ракетных систем С-400 у России — суверенное решение турецких властей. «Это суверенное решение Турции. Понятно, что не будет оперативной совместимости в рамках НАТО», — цитирует министра пресс-служба оборонного ведомства.

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